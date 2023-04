BANGKOK: Die Polizei hat ihre Sicherheitsvorkehrungen für Songkran-Feiernde in Bangkoks berühmter Khao San Road angepasst, da sich am ersten Tag der dreitägigen landesweiten Wasserschlacht mehr als 50.000 Menschen auf der 400 Partymeile drängten.

Generalmajor Attaporn Wongsiripreeda, Kommandeur der Metropolitan Police Division 1, sagte am Freitag (15. April 2023), dass mit den verbesserten Maßnahmen mögliche Unfälle verhindert werden sollen.

Kritiker äußerten die Befürchtung, dass eine so große Ansammlung von Menschen auf engem Raum zu einer Massenpanik führen könnte.

Aus Sicherheitsgründen hatte die Polizei am Donnerstagabend (13. April 2023) weitere Menschen daran gehindert, die Khao San Road zu betreten, nachdem diese von Songkran-Feiernden überfüllt war. Schätzungen zufolge hatten sich zu diesem Zeitpunkt über 50.000 Menschen dort versammelt.

Gen. Maj. Attaporn sagte, dass der Fußgängerverkehr ab dem Beginn des Streifens in der Nähe des Chana Songkhram-Tempels auf der Chakrabongse Road auf eine „Einbahnstraße“ beschränkt werde. Die Songkran-Feiernden müssen entlang des Khao San bis zu ihrem Ende an der Tanao Road gehen, da sie nicht „gegen den Verkehr“ gehen dürfen, wie es am Donnerstag der Fall war.

Diejenigen, die zurück in die Khao San Road gehen wollen, müssen die Soi Ram Buttri neben dem berühmten Strip entlanggehen und zum Ausgangspunkt zurückkehren. Gen. Maj. Attaporn sagte, dass mit dieser neuen Maßnahme der Fußgängerverkehr besser fließen soll.

Die Polizei stellte am Freitag gegen Mittag eine Absperrung auf und informierte die Besucher über die geänderten Regeln.

Gen. Maj. Attaporn betonte, dass die Zahl der Menschen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Khao San Road versammeln, auf etwa 15.000 beschränkt sei.

Sobald die Höchstzahl erreicht sei, würden keine weiteren Personen mehr eingelassen. Der Zutritt wird erst gestattet, wenn die Menschen, die sich dort aufhalten, das Gelände verlassen haben.

Die Gassen rund um die Khao San Road seien für den Verkehr gesperrt. Gen. Maj. Attaporn räumte ein, dass die Maßnahmen zu Unannehmlichkeiten für die Feiernden führen könnten, dass sie aber deren Sicherheit gewährleisten sollten.

Die Khao San Road, die seit langem als Ausgangspunkt für Rucksacktouristen in Südostasien bekannt ist, hat sich zu einem beliebten Ort für Songkran-Feiern entwickelt. Während der Pandemie in den letzten drei Jahren, als Songkran entweder abgesagt oder ohne Wasserspritzen abgehalten wurde, blieb die Partymeile aufgrund der Covid-19-Beschränkungen jedoch verwaist.



Unterdessen inspizierte ein Berater des Gouverneurs von Bangkok, Pol. Gen. Adit Ngamjitsuksri, am Freitag die Khao San Road. Er sagte, dass Karren und mobile Zäune, die den Menschen den Weg versperrten und einen Engpass verursachten, entfernt wurden.



Auch Gegenstände, die die Notausgänge in den kleinen Gassen, die von der Khao San Road abzweigen, versperrten, wurden entfernt, fügte er hinzu.

Der Berater des Gouverneurs sagte, dass die Zahl der in der Khao San Road entsandten Beamten verdoppelt worden sei, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen. Ihm zufolge gab es keine Probleme mit Streitigkeiten, die auf Trunkenheit zurückzuführen waren, aber die Behörden würden nicht untätig bleiben.

„Jeder, der Probleme verursacht, wird aufgefordert, das Gebiet sofort zu verlassen“, betonte er.