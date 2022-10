Abendstimmung am Pattaya Beach. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Polizei verstärkt am Strand von Pattaya ihre nächtlichen Patrouillen, nachdem es in dem Gebiet vor einigen Wochen zu einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Schülerbanden unter Schusswaffengebrauch kam (mehr!).

Da sich der Vorfall direkt vor der Polizeistation am Strand ereignet hatte, hagelte es in sozialen Netzwerken heftige Kritik an der Arbeit der Ordnungshüter. Auf ihren nächtlichen Kontrollgängen suchen die Beamten überwiegend nach Waffen und illegalen Drogen. Nach Aussage der Polizei wurden bisher jedoch keine illegalen Gegenstände gefunden.

Die Beamten klärten darüber hinaus einheimische und ausländische Touristen über das Alkoholverbot am Strand auf, an das sich – insbesondere nachts – viele Besucher nicht halten. Nach dem Alkoholkontrollgesetz darf an Stränden kein Alkohol verkauft oder getrunken werden, und je nach Ermessen der Strafverfolgungsbehörden können hohe Geld- oder sogar Gefängnisstrafen verhängt werden. Außerdem verstößt öffentliche Trunkenheit gegen das thailändische Gesetz.

Da Pattaya jedoch weltweit den Ruf als Partystadt genießt, drückten die Beamten in der Vergangenheit in der Regel ein Auge zu. Angesichts der jüngsten Vorfälle am Strand, darunter Auseinandersetzungen mit Schusswaffengebrauch, Schlägereien und andere Gewaltdelikte, hat die Polizei begonnen, nun auch Alkoholverstöße zu ahnden.

Gegenüber der Presse erklärte die Polizei, dass sich die Beamten besonders auf Personen unter zwanzig Jahren konzentrieren, die sich nachts am Strand treffen und Alkohol konsumieren. Die Strafverfolgungsbehörden erinnerten die Öffentlichkeit auch daran, dass, obwohl Cannabis im Juni dieses Jahres entkriminalisiert wurde, das Rauchen der Pflanze in der Öffentlichkeit, auch an Stränden, verboten ist.