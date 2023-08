Foto: The Nation

YALA: Die Polizei entschärfte am Sonntag (6. August 2023) eine 15 Kilogramm schwere selbstgebaute Bombe, die auf dem Gelände der Polizeistation Mueang Yala im tiefen Süden Thailands versteckt worden war.

Es ist nicht bekannt, wann die 15 kg schwere, mit Sprengstoff gefüllte Gasflasche in der Nähe des Zauns des Geländes platziert wurde, in dem Motorrad- und Fahrzeugwracks als Beweismittel für anhängige Gerichtsverfahren aufbewahrt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Separatist über den Zaun geklettert ist und die Bombe platziert hat, bevor er floh.

Beamte der Kampfmittelbeseitigung wurden zur Entschärfung der Gasflasche eingesetzt.

Das Team setzte zunächst einen ferngesteuerten Roboter ein, um die Gasflasche mit Wasser zu besprühen und so den Zünder zu neutralisieren, bevor es sich näherte. Bei der Untersuchung des Zylinders fanden sie Sprengstoff mit einem Schaltkreis, der als Zünder diente. Die Polizei geht davon aus, dass die Bombe über ein Walkie-Talkie-Funkgerät ausgelöst werden sollte.

Es dauerte mehr als zwei Stunden, die Bombe zu entschärfen, und die Polizei erklärte, sie müsse noch ermitteln und die Täter identifizieren.

Zuvor hatte es in der Nacht zum Samstag zwei Explosionen in den Grenzprovinzen Yala und Narathiwat gegeben. Zwei Mädchen im Teenageralter wurden leicht verletzt, als um 20.36 Uhr im Bezirk Mueang in Yala ein riesiger Feuerwerkskörper explodierte.

In Narathiwat ließen Aufständische ein Auto an einer Kreuzung im Bezirk Sungai Kolok stehen, das um 20.07 Uhr explodierte. Es wurde niemand verletzt.