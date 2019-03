Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Verkehrspolizei diskutiert mit anderen Behörden härtere Strafen für Alkoholfahrer und Wiederholungstäter.

Nach dem japanischen Modell könnten sowohl der alkoholisierte Fahrer als auch weitere Insassen bestraft werden, erläutert Generalmajor Ekkarak Limsangkatt, Mitglied des Ausschusses zur Überprüfung der Strafverfolgung. Zu den diskutierten Vorschlägen gehören härtere Strafen für Wiederholungstäter auf der Grundlage von Beweisen, die in den letzten drei Jahren gesammelt wurden.

Laut Generalleutnant Roy Inghapairoj, einem Assistenten des Nationalen Polizeileiters, wurden im Jahr 2018 11,7 Millionen Bußgeldbescheide ausgestellt, ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber den 8,6 Millionen ein Jahr zuvor. Darunter war der Fahrer eines Lastwagens, der in einem einzigen Jahr nicht weniger als 144 Strafmandate erhielt, weil er immer wieder zu schnell gefahren war und nicht in der für Lastwagen reservierten langsamen Spur blieb. Er wurde von Verkehrskameras erfasst. In den vergangenen vier Jahren wurden 1.507 Wiederholungstäter mit Alkoholkonsum festgenommen. Ekkarak wertet das als Zeichen, dass die Fahrer nicht genügend Angst vor dem Gesetz und den Folgen eines Verstoßes haben.