TRAT: Die Polizei in Trat hat das vermutlich erste Durian-Bewachungsprogramm des Landes gestartet, nachdem Diebe die stachelige Frucht im Wert von 1 Million Baht von einer Plantage in der östlichen Provinz gestohlen hatten.

Die Polizeistation Ao Cho im Bezirk Mueang Trat bietet das Programm an, nachdem sich die örtlichen Bauern darüber beschwert hatten, dass sich Diebe nachts in ihre Plantagen schleichen und die reifen Durians von den Bäumen plündern.

Die Aktion begann am Montag in einer Obstplantage eines 55-jährigen Landwirts im Unterbezirk Huang Nam Khao, dessen Durian-Ernte im Wert von fast 1 Million Baht verschwunden war.

Der Chefinspektor von Ao Cho, Pol Maj Ariyachai Thima, sagte gegenüber der Presse, dass der Schaden durch Durian-Diebstähle im letzten Jahr in Trat auf mehrere Millionen Baht geschätzt wurde, nachdem Tonnen von Früchten verschwunden waren. Die Dringlichkeit des Problems habe die Polizei und die örtlichen Landwirte dazu veranlasst, gemeinsam ein Programm zur Bewachung der Früchte zu entwickeln, fügte er hinzu.

Landwirte, die sich registrieren lassen, werden von der Polizei verstärkt überwacht, vor allem nachts, wenn die Diebe am aktivsten sind, so Pol Maj Ariyachai. Beamte werden in zwei Schichten von 18.00 Uhr bis Mitternacht und von Mitternacht bis zum Morgengrauen in den Gebieten patrouillieren. Die Überwachung wird fortgesetzt, bis alle Durians gepflückt und verkauft sind.

„Wir wollen die Bauern beruhigen, die bereits andere Sorgen haben, wie etwa die Dürre und den Preisverfall“, betonte Pol Maj Ariyachai.