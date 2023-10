Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands stellvertretender Chef der Nationalen Polizei, Pol. Gen. Surachate „Big Joke“ Hakparn, hat die Sicherheitsvorkehrungen an der israelischen Botschaft in Bangkok nach dem Hamas-Anschlag vom Samstag (7. Oktober 2023) verstärkt.

Am frühen Samstag, einem wichtigen jüdischen Feiertag, feuerten militante Hamas-Kämpfer Tausende von Raketen ab und schickten Kämpfer in israelische Städte in der Nähe des Gazastreifens. Bei dem Angriff wurden mindestens 300 Menschen getötet.

Surachate, der für Sicherheitsfragen zuständig ist, informierte am Sonntag (8. Oktober 2023) die Presse, dass er die Polizei angewiesen habe, häufig Streifenwagen einzusetzen, um die Sicherheit rund um die Botschaft zu erhöhen.

Er sagte, dass sowohl das Metropolitan Police Bureau als auch die Special Branch Police angewiesen wurden, gemeinsam die Sicherheitsvorkehrungen um andere Botschaften und Residenzen betroffener Diplomaten sowie deren Gebetsstätten zu verstärken.

Surchate fügte hinzu, dass er auch die Einwanderungsbehörde angewiesen habe, die Überprüfung von Ländern, die in Konflikte im Nahen Osten verwickelt sind, zu verschärfen.