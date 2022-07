BANGKOK: Mehr als 2.100 Schreckschusspistolen und große Mengen an Patronen, die für den Online-Verkauf bestimmt waren, wurden an zwei Orten in Bangkok beschlagnahmt, wie das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) mitteilte.

Das CCIB führte am Dienstag eine Razzia in einem Geschäft im Bezirk Saphan Sung und einem Haus im Bezirk Lat Krabang durch und beschlagnahmte 2.103 Schreckschusspistolen, 142 vorgeladene Luftgewehre, 82.450 Patronen für Schreckschusspistolen und 410 Schachteln mit PCP-Luftgewehrkugeln, sagte Polizeigeneral Chuchat Thareechat, stellvertretender Kommissar des CCIB, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Schreckschusspistolen können zur Selbstverteidigung und als Startpistolen bei Wettbewerben verwendet werden. Nach Angaben von Generalmajor Chuchat können sie so modifiziert werden, dass sie echte Kugeln abfeuern.

Er sagte, dass die beiden Standorte für die Lagerung der Waffen und Kugeln verwendet wurden, da sie online an Kunden verkauft wurden.

Im Zusammenhang mit den Waffen verhaftete die Polizei auch einen Mann, der nur als Sitthipoj, 50, identifiziert wurde.

Ihm werden der unerlaubte Besitz und Verkauf von Waffen und Patronen sowie der Versuch, diese zu verstecken, zur Last gelegt.

Polizeigeneral Chuchat sagte, dass viele Waffen, die die Polizei bei vielen gewalttätigen Vorfällen mit jungen Menschen beschlagnahmt, online bestellt werden.