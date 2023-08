Polizei bereitet sich auf Thaksins Verhaftung vor

BANGKOK: Thailand hat ein neues magisches Datum: der 22. August 2023. Für diesen Tag hat Thailands ehemaliger Premierminister Thaksin Shinawatra nach 17 Jahren im Exil seine Rückkehr nach Thailand angekündigt. Ob es stimmt oder nicht – noch nie waren die Anzeichen für eine tatsächliche Heimkehr des umstrittenen Politikers und Geschäftsmannes stärker.

Da Thaksin in Thailand mehrfach verurteilt wurde, unter anderem wegen Unterschlagung, Geldwäsche, Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme im Amt, werden ihn Beamte der Polizei und der Strafvollzugsbehörde verhaften, sobald er am Dienstag (22. August 2023) aus seinem Privatjet am Flughafen Don Mueang aussteigt. Seine Ankunft soll um 09.00 Uhr morgens erfolgen, teilte Thaksins jüngste Tochter Paetongtarn Shinawatra am Samstag (19. August 2023) in einem Instagram-Post mit.

Quellen sagten, dass die Polizei und die Strafvollzugsbehörde auch einen Notfallplan für den Fall erstellt haben, dass Thaksin nach der Gerichtszeit eintrifft.

Wenn er innerhalb der Gerichtszeit eintrifft, wird er zur Strafkammer des Obersten Gerichtshofs für Inhaber politischer Ämter gebracht, bevor Beamte der Strafvollzugsbehörde ihn in das Bangkoker Untersuchungsgefängnis bringen.

Trifft er nach der Gerichtsverhandlung ein, wird er in den Police Club gebracht, wo er eine Nacht lang festgehalten wird, bevor er am nächsten Morgen zum Obersten Gerichtshof gebracht wird.

Quellen zufolge wird Thaksin nach seiner Ankunft von der Einwanderungspolizei festgenommen und anschließend zur Polizeiwache Don Mueang gebracht, wo die Verhaftung protokolliert wird.

Anschließend wird er zur Strafkammer des Obersten Gerichtshofs gebracht, von wo aus die Beamten der Strafvollzugsbehörde seine Verhaftung übernehmen werden.

Nach Angaben von Aryut Sintopphan, dem Generaldirektor der Strafvollzugsbehörde, wird Thaksin nach seiner Übergabe an das Bangkoker Untersuchungsgefängnis als Häftling registriert werden. Nach der Aufnahme seiner Personalien wird er dann für 10 Tage unter Quarantäne gestellt.

Aufgrund Thaksins hohen Alters, 74, werden die Mediziner des Gefängnisses entscheiden, ob er von Ärzten betreut werden muss oder nicht. Wird bei ihm eine chronische Erkrankung festgestellt, entscheiden die Ärzte, ob er im Gefängniskrankenhaus festgehalten werden soll.

Sobald er im Gefängnis ist, werden die Gefängnisdirektoren in Erwägung ziehen, ihm während der ersten Zeit seiner Inhaftierung nur Besuche von engen Verwandten zu gestatten.

Besuche werden jedoch erst dann erlaubt, wenn die Beamten feststellen, dass es im Gefängnis keine übertragbaren Krankheiten gibt.

Da Thaksin in den letzten Monaten bereits mehrmals seine Rückkehr nach Thailand angekündigt, den Termin jedoch immer wieder nach hinten verschoben hat, bleibt es spannend, ob er am morgigen Dienstag tatsächlich um 09.00 Uhr morgens in Bangkok landen wird.

Thaksin ist ein thailändischer Politiker und Unternehmer, der auch die montenegrinische Staatsbürgerschaft besitzt. Von Februar 2001 bis September 2006 war er Premierminister von Thailand. Im Jahrt 2008 floh vor einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs ins Exil. Seitdem lebt überwiegend in Dubai.