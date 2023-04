Von: Björn Jahner | 06.04.23

Thailands Nationaler Polizeichef Pol Gen Damrongsak Kittiprapas. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Thailands Nationaler Polizeichef Pol Gen Damrongsak Kittiprapas hat die Polizeieinheiten in ganz Thailand angewiesen, sich auf mögliche Unruhen während der Wahlkampfkundgebungen im Vorfeld der Parlamentswahlen vorzubereiten.

In Anbetracht der jüngsten Vorfälle an den Registrierungsstellen für Abgeordnete sagte Polizeigeneral Damrongsak, dass diese Vorfälle den Beamten wertvolle Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die in den kommenden Wochen erwarteten größeren Wahlkampfkundgebungen geliefert haben.

Der Polizeichef betonte, wie wichtig es sei, dass sich Anhänger und politische Aktivisten an das Gesetz hielten, und forderte sie auf, sich nicht an illegalen Aktivitäten zu beteiligen. Er bekräftigte, dass die Polizeibeamten gegenüber allen politischen Parteien und Kandidaten unparteiisch bleiben müssen.

Um die Sicherheit der MP-Registrierungsstellen im ganzen Land zu gewährleisten, sagte Polizeigeneral Damrongsak, dass jedem Standort mindestens ein Beamter zugewiesen wird.

Die Ankündigung erfolgte nach einem Zwischenfall am 1. März2023, als Aktivisten an einer Kundgebung teilnahmen, die zu einer Konfrontation mit Sicherheitskräften führte.