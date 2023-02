PATTAYA: Eine gemischte Einheit, bestehend aus Beamten der Polizei, Touristenpolizei, Einwanderungsbehörde, der Gesundheitsbehörden und weiterer Behörden und Sondereinsatzkommandos, führten am Freitag (24. Februar 2023) gegen 19.00 Uhr einen großangelegten Kontrollbesuch im Entertainmentgebiet „Tree Town Pattaya“ in der Soi Buakhao durch, einem Ort, an dem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder gewalttätige Vorfälle, Messerstechereien und verletzte Touristen verzeichnet wurden. Auch Fälle von Menschenhandel wurden in dem Gebiet in der Vergangenheit gemeldet, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Pattaya Message.

Mit der Razzia wollten die Beamten die Einhaltung ihrer neuen Sicherheitskampagne gewährleisten, die auf die Unterdrückung nachfolgender Straftaten abzielt:

Keine Minderjährigen

Keine Drogen

Keine Waffen

Kein Menschenhandel

Aufgrund der häufigen Vorfälle gehen die Behörden besonders streng gegen die Nachtleben-Betreiber in diesem Gebiet vor. Es gibt mehr als 100 Geschäfte, die als Friseure, Bars, Kneipen und Alkoholgeschäfte geöffnet sind.

Darüber hinaus haben parallel die Polizei und das US-Militär am Freitagabend die Vergnügungsviertel kontrolliert und die Sicherheitsvorkehrungen überprüft. Mit der gemeinsamen Aktion sollte sichergestellt werden, dass alle Vorschriften von den Nachtleben-Betreibern eingehalten werden, bevor nächste Woche 6.000 US-Soldaten Pattaya besuchen, von denen der Großteil einen Landgang genießen kann.