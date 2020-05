Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.20

In Bangkok wurde eine professionell geführte Indoor-Cannabis-Plantage von der Polizei ausgehoben. Das aus den Blüten der Pflanzen gewonnene Marihuana wurde über den Messaging-Dienst Line vertrieben und als „Bio-Marihuana“ angepriesen. Foto: Khaosod

BANGKOK: Im Bezirk Ramkhamhaeng hat die Polizei eine Indoor-Cannabis-Zucht ausgehoben und 12 Personen festgenommen, darunter einen Mann aus Hongkong.

Die 317 Cannabispflanzen waren in einem vierstöckigen Gebäude an der Ramkhamhaeng Soi 27 entdeckt worden. Das Gebäude verfügte über ein kleines Gewächshaus mit Temperaturkontrollgeräten. Über Line wurden Bestellungen entgegengenommen und das aus den getrockneten Blüten der Pflanzen produzierte Marihuana dann ausgeliefert. Der Mann aus Hongkong wurde in der Provinz Ayutthaya mit einem Kilogramm psychoaktiven Pilzen – auch als Magic Mushrooms“ bekannt – und 327 Cannabispflanzen verhaftet. Er gestand, dass er seit drei Jahren mit Marihuana gehandelt habe, und fügte hinzu, dass das Gewächshaus monatlich 10 Kilogramm Marihuana im Wert von 6 Millionen Baht produziert habe.