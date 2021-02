Polizei beendet das Hippie Festival Samui

Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.21

KOH SAMUI: Die Polizei hat das „Hippie Festival Samui" in einem Restaurant am Lamai Beach aufgelöst und vier französische Musiker, die auf der Veranstaltung auftraten, verhaftet, weil sie keine Arbeitserlaubnis vorweisen konnten. Die 48 Jahre alte Managerin des Restaurants wurde festgesetzt, weil sie zu Zeiten, in denen der Verkauf von Alkohol verboten ist, alkoholische Getränke verkaufte.

Rund 100 thailändische und ausländische Gäste hatten an dem Festival teilgenommen. Beamte der Polizeistation Bo Phut nahmen die vier Franzosen - Schlagzeuger, Saxophonist, Bassist und Gitarrist – mit auf die Wache. Laut „Thai Visa“ hatte die Behörde Hinweise auf eine „illegale Party" erhalten.

Letzten Monat löste die Polizei auf der benachbarten Insel Koh Phangan eine Party in der ThreeSixtyBar auf und verhaftete 111 Personen, darunter 89 Ausländer, weil sie gegen eine Reihe von Gesetzen verstoßen hatten.