Polizei ändert auf Autobahnen die Bußgeldzahlung

Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.20

BANGKOK: Auf den Motorways landesweit dürfen Polizisten an Kontrollpunkten kein Bußgeld von Verkehrssündern mehr entgegennehmen.

Der neue Leiter der Autobahnpolizei, Generalmajor Ekkarat Limsangkat, will so Korruption bzw. Bestechung vor Ort verhindern. Die Kontrollstellen sollen mit mindestens drei Überwachungskameras und Kegeln angelegt werden. Fahrer können innerhalb von zwei Kilometern an mobilen Schaltern ihre Geldstrafe bezahlen. Das jetzige System verleitet Beamte dazu, sich Geld in die Tasche zu stecken.

Künftig sollen die diensthabenden Polizisten Fahrer, die zum ersten Mal gegen eine Verordnung verstoßen, wie zum Beispiel bei Geschwindigkeitsübertretungen oder illegalem Spurwechsel, nur verwarnt werden. Beim zweiten Mal werden Verkehrssünder zur Kasse gebeten. Beamte können sich in der Datenbank der Behörde über den Bußgeldstand eines Autofahrers informieren.