Von: Björn Jahner | 14.06.23

BANGKOK: Der Wirtschaftssektor hat seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass jede Verzögerung bei der Regierungsbildung negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte.

Sanan Angubolkul, Vorsitzender der thailändischen Handelskammer, sagte, dass thailändische und ausländische Investoren die Bemühungen der politischen Parteien um die Bildung einer neuen Regierung genau beobachten.

„Der Wirtschaftssektor möchte, dass eine neue Regierung schnell gebildet wird. Jede Verzögerung könnte die Wirtschaft bremsen“, warnte Khun Sanan.

„Es wird davon ausgegangen, dass die neue Regierung im August noch nicht gebildet werden kann, und der Versuch, eine Regierung zu bilden, könnte sich bis September hinziehen“, fügte er hinzu.

Er führte weiter aus, dass chinesische Investoren die größte Zahl ausländischer Unternehmen stellen, die sich um Förderungsprivilegien bei der Investitionsbehörde bemühen.

Chinesische Investoren beobachten auch die Bildung einer neuen Regierung und warten darauf, wie diese ihre Politik umsetzen wird und ob sie sich auf ausländische Investitionen auswirkt, verdeutlichte Khun Sanan.

„Die neue Regierung sollte im besten Interesse des Landes so schnell wie möglich gebildet werden“, forderte der Wirtschaftsexperte.

Was die Beziehungen zwischen Thailand und Saudi-Arabien betrifft, so wollen Investoren aus beiden Ländern gemeinsam in verschiedene Projekte investieren, und es wird erwartet, dass in diesem Jahr mehr als 200.000 Touristen aus Saudi-Arabien Thailand besuchen werden, berichtete Khun Sanan.

In der Zwischenzeit führte der Vorsitzende der Move Forward Party und Premierministerkandidat Pita Limjaroenrat am Dienstag (13. Juni 2023) das Wirtschaftsteam der Partei zu Gesprächen mit Sangchai Theerakulwanich, dem Präsidenten der Federation of Thai SMEs, zusammen.

Khun Sangchai betonte, dass er froh sei, dass er und Khun Pita Ideen darüber austauschten, wie man eine Politik betreiben kann, die der Wirtschaft an der Basis zugutekommt.

Khun Pita schrieb auch in das Gästebuch des Verbandes: „Ich freue mich, mit allen thailändischen KMU zusammenzuarbeiten, um ein starkes und gleichberechtigtes Wirtschaftssystem aufzubauen, das die Gleichberechtigung für alle fördert“.

Supant Mongkolsuthree, stellvertretender Vorsitzender der Thai Sang Thai Party, äußerte sich am Dienstag besorgt über Schuldenprobleme und faule Kredite in der Bevölkerung, insbesondere Autokredite.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres seien mehr als 90.000 Autos von Finanzunternehmen beschlagnahmt worden, weil Kunden mit ihren Autokrediten in Verzug geraten seien, informierte Khun Supant, ein ehemaliger Vorsitzender der Federation of Thai Industries.

Derzeit gebe es unbezahlte Autokredite im Wert von mehr als 180 Milliarden Baht, sagte er und fügte hinzu, dass das National Credit Bureau vor kurzem davor gewarnt habe, dass in den nächsten vier Monaten etwa 1 Million Autos von Schuldnern, die mit ihren Krediten in Verzug geraten sind, gepfändet werden könnten.

Infolgedessen werden Finanzunternehmen bei der Kreditvergabe zurückhaltend sein, was sich in Zukunft auf den Automarkt auswirken wird, erklärte er.

„Die neue Regierung muss dieses Kreditproblem dringend lösen. Je länger das Machtvakuum anhält, desto mehr Probleme werden auf die Menschen zukommen. Die Schulden werden steigen, und es wird weniger Möglichkeiten geben, neue Einkommensquellen zu erschließen.“

„Die Wirtschaft hat seit der Wahl keine Impulse mehr erhalten“, fügte er hinzu.

Die Öffentlichkeit und die Unternehmen drängen die Wahlkommission, die Wahlergebnisse so schnell wie möglich zu bestätigen, da die anhaltende politische Unsicherheit das Vertrauen der Investoren in das Land und damit auch in die Wirtschaft beeinträchtigt.

Die Koalitionspartner der Move Forward Party (MFP), die voraussichtlich die Bildung der nächsten Regierung anführen wird, da sie bei den Wahlen am 14. Mai die meisten Stimmen erhalten hat, drängen die Kommission ebenfalls, die Ergebnisse schnell zu bestätigen, damit sie mit der Regierungsbildung fortfahren können.

Der Vorsitzende der Wahlkommission, Ittiporn Boonpracong, kündigte diesbezüglich bereits an, dass die Ergebnisse wahrscheinlich weit vor der Frist Mitte Juli bestätigt werden.