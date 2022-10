Foto: Screenshot National News Bureau Of Thailand

SINGBURI/UBON RATCHATHANI: Während Premierminister Prayut Chan-o-cha bei seinem Besuch in Singburi einen herzlichen Empfang erhielt, wurde die Tochter des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra in der nordöstlichen Provinz Ubon Ratchathani mit überschwänglichem Jubel empfangen.

Die Regierungschefs der beiden politischen Lagern trafen sich am Montag mit Flutopfern in ihren Hochburgen. Premier Prayut flog zusammen mit Innenminister Anupong Paochinda, Arbeitsminister Suchart Chomklin und dem Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft Chaiwut Thanakhamanusorn in einem Hubschrauber nach Singburi.

Bei der Landung im Provinzstadion im Bezirk Mueang wurde Premier Prayut von dem Abgeordneten der Palang-Pracharath-Partei, Chotwut Thanakhamanusorn, und mehreren Einheimischen begrüßt, von denen einige Plakate mit der Aufschrift „Onkel Tu kämpft“ und „Wir lieben Onkel Tu“ hochhielten. Der Spitzname des Premierministers ist „Onkel Tu“.

Nach einer Unterrichtung über die Lage durch Chotwut fuhr Premier Prayuts Entourage mit mehreren Fahrzeugen zum Dorf Moo 3 im Unterbezirk Bang Krabu in Mueang, wo sie mit Booten die überschwemmten Gebiete am Ufer des Chao Phraya besuchten. Der Fluss ist über die Ufer getreten und hat das Gebiet seit mehr als einem Monat überflutet.

Bevor Premier Prayut das Boot bestieg, traf er die Dorfbewohner und teilte ihnen mit, dass er gekommen sei, um sie moralisch zu unterstützen. Er umarmte sie sogar und ließ sich mit ihnen für Selfies ablichten.

Bei seiner Ankunft in dem überschwemmten Gebiet sagte der Premierminister, er sei gekommen, um zu sehen, was getan werden könne, um die Situation zu entschärfen, und auf dem Rückweg teilte er den Einheimischen mit, dass er die Beamten angewiesen habe, Wasserpumpen einzusetzen, um die Fluten abzuleiten. Er versprach, dass die Überschwemmungen in ein paar Tagen beseitigt sein sollten.

Premier Prayut sah sich anschließend die Überschwemmungen im Gebiet Wat Phikulthong im Bezirk Tha Chang an, bevor er nach Bangkok zurückflog.

In der Zwischenzeit reiste Paetongtarn Shinawatra, die das Pheu-Thai-Familienprojekt fortführt, am Montag nach Ubon Ratchathani im Nordosten. Begleitet wurde sie von Pheu-Thai-Chef Cholnan Srikaew und mehreren Kernmitgliedern der Partei, darunter Generalsekretär Prasert Chanruangthong und Sprecher Theerarat Samretwanich.

Ihr Gefolge wurde am Flughafen von Ubon Ratchathani von Hunderten von Rothemden empfangen, von denen viele ihr rote Rosen überreichten und ihr ein Pha-Khao-Ma-Tuch um die Taille banden.

Die Gruppe rief auch Slogans wie „Pheu Thai Familie kämpft, Ung Ing kämpft“, womit sie Khun Paetongtarn mit ihrem Spitznamen bezeichnete.

Die Gruppe begab sich zunächst zum Schadensbegrenzungszentrum im Bezirk Mueang von Ubon Ratchathani. Dort informierte sie sich über die Fortschritte bei der Registrierung von Beschwerden und der Hilfe für die Flutopfer.

Ubon Ratchathani ist von den massiven Überschwemmungen in den flussaufwärts gelegenen Provinzen, die von heftigen Regenfällen heimgesucht wurden, schwer getroffen worden.

Anschließend besuchte Khun Paetongtarns Entourage das Hochwasserschutzgebiet im Bezirk Warin Chamrap, in dem rund 1.000 Dorfbewohner untergebracht sind, nachdem sie aus dem Unterbezirk Bung Mai evakuiert worden waren.

Die Dorfbewohner, die dort seit zwei Monaten untergebracht sind, freuten sich über den Besuch der Politiker. Khun Paetongtarn und die Pheu-Thai-Führer hielten auch an einem Zelt an, um mit einer 82-jährigen Frau zu sprechen, die sagte, sie wolle nach Hause gehen.

Die Menschen im Zentrum sagten, die Überschwemmungen seien in diesem Jahr schlimmer als 2019, aber sie hätten nur wenig Hilfe von der Regierung oder dem privaten Sektor erhalten. Die Dorfbewohner waren auch sehr verständnisvoll, als die Partei ihnen mitteilte, sie könne keine Unterstützung anbieten, da dies gegen die Vorschriften der Wahlkommission verstoßen würde.

Im Gespräch mit Reportern sagte Khun Paetongtarn später, sie und ihre Parteimitglieder seien sehr traurig, dass sie aufgrund der Wahlvorschriften nicht einmal das Nötigste anbieten könnten.

Die Wahlkommission hat den 7. Mai 2022 als vorläufigen Wahltermin festgelegt und erklärt, dass jede Zuwendung an potenzielle Wähler innerhalb von 180 Tagen vor der Wahl als Stimmenkauf gewertet wird.

Da der Opposition die Hände gebunden sind, sollte die Regierung die Hilfe für die Flutopfer beschleunigen, so Khun Cholnan.