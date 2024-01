Politische Krise in Nordirland dauert an - kein ParlamentsprÃ¤sident

BELFAST: Die politische Krise in Nordirland findet kein Ende. In Belfast scheiterte am Mittwoch zum wiederholten Mal die Wahl eines Parlamentspräsidenten am Widerstand der Democratic Unionist Party (DUP), der wichtigsten Kraft des protestantisch-unionistischen Lagers. Damit ist das Regionalparlament weiter lahmgelegt. Eine Folge ist ein Streik, mit dem Zehntausende Beschäftigte des Öffentlichen Diensts an diesem Donnerstag für höhere Löhne demonstrieren wollen.

Der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris muss nun eigentlich eine Neuwahl ansetzen. Erwartet wird aber, dass er die Frist zur Regierungsbildung erneut verlängert. Er werde kommende Woche eine Entscheidung treffen, sagte Heaton-Harris. Nach Ansicht von Experten würde eine neue Abstimmung das Patt nicht beenden.

Das Karfreitagsabkommen, das 1998 den Bürgerkrieg beendete, schreibt vor, dass die größten Parteien der beiden konfessionellen Lager eine Einheitsregierung bilden müssen. Die DUP boykottiert aber seit bald zwei Jahren die Regierung in der britischen Provinz. Sie fordert ultimativ ein vollständiges Ende aller Brexit-Warenkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs, auf die sich Großbritannien und die EU geeinigt hatten.

Die designierte Regierungschefin Michelle O'Neill von der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein, die für eine Vereinigung mit dem EU-Mitglied Irland eintritt, forderte Reformen. Die demokratischen Institutionen seien im freien Fall. O'Neill warf der DUP vor, der einzige Grund für den Boykott sei, dass die Partei keine republikanische Regierungschefin akzeptieren wolle.

Sinn Fein war bei der jüngsten Parlamentswahl im Mai 2022 erstmals stärkste Kraft geworden. Der Partei steht deshalb das Amt des «First Minister» zu, die DUP würde den gleichberechtigten Posten des Vize-Regierungschefs übernehmen.