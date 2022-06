Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.22

PRACHIN BURI: Die Familie eines in der Provinz Prachin Buri lebenden Politikers soll für die Aneignung von 10.000 Hektar Land im zum Weltkulturerbe zählenden Khao Yai-Nationalpark nach Angaben der Polizei vom Freitag unter Verdacht stehen.

Es sind jedoch weitere Ermittlungen erforderlich, um mehr Einzelheiten zu erfahren, sagte Oberst Pongphet Ketsupa, Kommandeur eines Einsatzteams des Internal Security Operations Command (Isoc).

Er erklärte, dass sein Team eng mit dem Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) zusammenarbeite, um Gebiete zu untersuchen, von denen angenommen wird, dass sie illegal besetzt sind, insbesondere in Prachin Buri, nachdem dort vor Kurzem weitere Beweise für ein Eindringen in das Schutzgebiet gefunden wurden.

Bei einer ersten Untersuchung wurde festgestellt, dass etwa 10.000 Rai Land in Khao Yai in Anspruch genommen wurden, aber die Landeigentümer sind noch nicht bestätigt worden, sagte er.