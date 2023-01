Von: Björn Jahner | 08.01.23

BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit räumt der Polio-Impfung von Kindern Vorrang ein, da in letzter Zeit in Ländern auf der ganzen Welt wieder mehr Polio-Fälle aufgetreten sind, u.a. in Pakistan und Indonesien.

Nach einer Sitzung mit dem nationalen Ausschuss für übertragbare Krankheiten erklärte der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, Dr. Opas Karnkawinpong, dass die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens die Zahl der Poliofälle in der ganzen Welt beobachten.

Auf der Sitzung wurde dem Vorschlag des Ministeriums für Seuchenkontrolle (DDC) zugestimmt, die Verabreichung von Impfungen an die Zielgruppe, d.h. Kinder bis zum Alter von 5 Jahren, zu beschleunigen.

Darüber hinaus wird ein entsprechendes Verfahren entwickelt, mit dem die Gesundheitsbehörden auf einen möglichen Polioausbruch reagieren wollen.

Polio ist eine behindernde und potenziell tödliche Krankheit, die durch das Poliovirus verursacht wird, das im Rachen und im Darm infizierter Menschen lebt. Es ist sehr ansteckend und infiziert andere durch Kontakt sowie durch die Verunreinigung von Lebensmitteln und Getränken unter unhygienischen Bedingungen. Das Virus befällt das Rückenmark und führt zu Lähmungen oder sogar zum Tod.

Das DDC hat alle Provinzen angewiesen, dafür zu sorgen, dass thailändische Kinder unter fünf Jahren und ausländische Kinder unter fünfzehn Jahren umfassend geimpft werden. Nach Angaben des Ministeriums liegt die Durchimpfungsrate normalerweise bei über 90 Prozent, doch ist sie in einigen Gebieten aufgrund der Covid-19-Pandemie gesunken, und die Behörden bemühen sich, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

In Thailand wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten keine Poliofälle gemeldet.