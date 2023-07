Polens deutsche Minderheit protestiert gegen weniger Sprachunterricht

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.23

WARSCHAU: Mit einer Plakataktion protestiert die deutsche Minderheit in Polen gegen die Weigerung Warschaus, eine Reduzierung des Deutschunterrichts für Muttersprachler zurückzunehmen. «Gebt den Kindern die Sprache zurück» steht auf den Plakaten, die in der Region um das schlesische Oppeln (Opole) aufgehängt wurden, wie der Verband der deutschen Minderheit am Montag mitteilte.

Polens nationalkonservative PiS-Regierung hatte im Februar 2022 beschlossen, die Mittel für den Deutschunterricht für Muttersprachler an den Grundschulen der Region zu kürzen. Statt wie bislang drei Stunden finanziert der Staat seit Beginn des nun zu Ende gegangenen Schuljahres 2022/2023 nur noch eine Stunde pro Woche. Die PiS-Regierung begründet dies damit, dass es in Deutschland keine Förderung aus Bundesmitteln für Polnisch-Unterricht für die Kinder der dort lebenden Polen gebe.

Von den Kürzungen seien 53.000 Schüler betroffen, viele Deutschlehrer hätten ihre Arbeit verloren, sagte Rafal Bartek vom Verband der deutschen Minderheit laut Nachrichtenagentur PAP. Gespräche mit Bildungsminister Przemyslaw Czarnek seien erfolglos verlaufen.

Czarnek kommentierte die Plakataktion auf Twitter. Er verwies erneut darauf, dass Polen umgerechnet 27 Millionen Euro für den Deutschunterricht ausgebe - die Bundesregierung aber nichts für Polnischunterricht. «Wenn Sie wenigstens versuchen, Ihre deutschen Landsleute in Deutschland davon zu überzeugen, dass es nicht richtig ist, Polen zu diskriminieren, werde ich weitere Maßnahmen ergreifen.» Die PiS setzt vor der Parlamentswahl im Herbst verstärkt auf antideutsche Töne.

Die deutsche Minderheit in Polen zählt nach eigener Schätzung etwa 300.000 bis 350.000 Personen. Bei der Volkszählung 2011 bekannten sich 148.000 Menschen zur deutschen Minderheit. Die meisten leben in den Woiwodschaften Oppeln, Schlesien und Großpolen. Die Rechte der deutschen Minderheit sind in der Verfassung Polens garantiert.

Laut Statistischem Bundesamt lebten in Deutschland Ende 2022 knapp 881.000 polnische Staatsbürger. Dazu kommt noch eine große Zahl eingebürgerter Deutscher mit polnischen Wurzeln.