Von: Redaktion DER FARANG | 11.07.19

WARSCHAU (dpa) - Polnische Apotheker warnen vor landesweiten Mängeln in den Beständen gefragter rezeptpflichtiger Medikamente.

Es fehle unter anderem an Medikamenten gegen Diabetes, Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen und Asthma, schrieb Polens Apothekerkammer in einem offenen Brief an das Warschauer Gesundheitsministerium. In dem Schreiben forderte die Kammer die Regierenden zum Handeln auf. Jedes der Medikamente werde monatlich von Zehn- bis Hunderttausenden Patienten eingenommen, hieß es weiter. In Krankenhäusern würden außerdem Arzneimittel für Krebs-Therapien knapp.

Maßnahmen würden ergriffen, um Patienten den Zugang zu den fehlenden Arzneimitteln sicherzustellen, teilte das Warschauer Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Es wies zudem darauf hin, dass die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Medikamentenversorgung auch andere europäische Länder beträfen.

Dem polnischen Senatsmarschall Stanislaw Karczewski zufolge gab es Schwierigkeiten bei der Versorgung mit einigen aus China stammenden Komponenten zur Medikamentenherstellung. «Das liegt schon hinter uns, die Medikamente werden nun an die Apotheken geliefert und das Problem sollte bald gelöst sein», sagte der Politiker laut der Agentur PAP.

Die polnische Apothekerkammer sah zunächst keine Verbesserung der Situation. Sollte es stimmen, dass fehlende Medikamente aus China geliefert würden, so sei dies ein erstes positives Signal, sagte Marek Tomkow von der Apothekerkammer der Deutschen Presse-Agentur.