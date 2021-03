Polen will bis Ende Juni zehn Millionen Menschen impfen

WARSCHAU: Polen will bis Ende Juni mindestens zehn Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft haben. Das sagte Regierungssprecher Piotr Mueller am Montag. «Ich denke, dass die Zahl sogar höher sein wird, aber ich bin mit der Prognose lieber vorsichtig», erklärte Mueller dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender.

Bisher hat Polen 3,86 Millionen der 38 Millionen Einwohner zumindest einmal geimpft. Nahezu zwei Millionen Menschen haben bereits zwei Impfstoffdosen erhalten. Das Land verzeichnete zuletzt Rekordzahlen von rund 30.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag.

Nach Medienberichten fehlen Krankenhausbetten, Beatmungsgeräte und medizinisches Personal. Betroffen davon sind an Covid-19 Erkrankte ebenso wie andere Patienten. In den am schwersten betroffenen Regionen müssen Krankenwagen oft von einem Krankenhaus zum anderen fahren, um freie Plätze für ihre Patienten zu finden. Das Gesundheitsministerium hat deshalb bereits erwogen, Patienten auf dem Luftweg in weniger stark betroffene Regionen zu transportieren.

Nahezu 30.000 Patienten wurden am Montag wegen Covid-19 in polnischen Krankenhäusern behandelt, das bedeutete einen Anstieg von rund 850 gegenüber dem Sonntag. Etwa 3000 von ihnen müssen künstlich beatmet werden.

Experten befürchten, dass sich die Situation in den Krankenhäusern weiter verschlechtern könnte, wenn viele der zuletzt gemeldeten Neuinfizierten im Laufe der nächsten zwei bis drei Wochen ebenfalls eine Krankenhausbehandlung brauchen.

Bisher hat Polen insgesamt 2,27 Millionen Fälle an Corona-Infektionen bestätigt. Davon gelten aktuell nahezu 400.000 als aktuell aktiv erkrankt. Fast 52.000 Menschen sind in Polen bereits an Covid-19 gestorben.