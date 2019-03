Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

PHUKET: Ein Pole hat am Dienstagabend in einem Hotel in Phuket Menschen mit einer Waffe bedroht.

Die Polizei wurde gegen 20.20 Uhr zum Hotel an der Pisit Koranee Road gerufen. Der Ausländer leugnete indessen, eine Waffe zu besitzen. Als die Beamten seine thailändische Frau fragten, brachte diese Polizisten in ein Zimmer und gab ihnen die Schusswaffe. Der Pole soll sich wegen illegalen Waffenbesitzes und Tragens einer Waffe in der Öffentlichkeit vor Gericht verantworten.