CHIANG MAI: Das Verwaltungsgericht Chiang Mai hat am Freitag (21. April 2023) die Klage einer Gruppe von Anwohnern gegen Premierminister Prayut Chan-o-cha und die Nationale Umweltbehörde wegen des Anstiegs der PM2,5-Staubbelastung in den nördlichen Provinzen angenommen.

In ihrer Klage machten die Kläger den Premierminister und die Umweltbehörde sowie weitere zuständige Behörden für den ständigen Anstieg der PM2,5-Belastung (Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern) in 17 nördlichen Provinzen in den letzten zwei Monaten verantwortlich.

Die Kläger sagten, dass der Premierminister und die Behörden das Problem fahrlässig behandelt hätten und forderten ihr „Recht auf saubere Luft“.

Die PM2,5-Messwerte zeigen, dass die Menge an Feinstaub in der Luft über das Sicherheitsniveau hinaus gestiegen ist und eine Gefahr für die Gesundheit der Anwohner darstellt.

In Chiang Mai und anderen Städten des Nordens sind die PM2,5-Werte wiederholt sprunghaft angestiegen, so dass sie zu den 10 Städten der Welt mit einer gefährlich hohen Staubbelastung gehören.

Die PM2,5-Staubbelastung wird hauptsächlich auf die Verbrennung von landwirtschaftlichen Abfällen durch die örtlichen Landwirte zurückgeführt, sowohl in Thailand als auch in den Nachbarländern. In Thailand wurden die meisten Verbrennungsherde in den nördlichen Teilen des Landes entdeckt.

Das Gericht akzeptierte am Freitag die Klage gegen Premierminister Prayut und die nationale Umweltbehörde, während es die Klage gegen andere Behörden abwies.

In ihrer Klage forderten die Kläger, dass der Premierminister seine Befugnisse gemäß Artikel 9 des Gesetzes zur Verbesserung und Erhaltung der nationalen Umweltqualität ausübt, um das PM2,5-Problem zu lösen.

Die Kläger forderten außerdem, dass die nationale Umweltbehörde den von der Regierung für 2019 angekündigten nationalen Plan zur Bekämpfung der Staubverschmutzung strikt umsetzt.