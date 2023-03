BANGKOK/CHIANG MAI: Während Chiang Mai am Freitag (31. Mrz. 2023) erneut als die am stärksten verschmutzte Stadt der Welt eingestuft wurde, zeigen Zahlen, dass die thailändischen Behörden in den letzten sieben Jahren (Geschäftsjahr 2016-2022) mindestens 203,83 Millionen Baht für die Bekämpfung von PM2,5 ausgegeben haben.

PM2,5 bezieht sich auf die ultrafeinen Partikel in der Luftverschmutzung, die mit einem vorzeitigen Tod durch Herz-, Lungen- und andere Erkrankungen in Verbindung gebracht werden.

Aus den von der Nachrichtenagentur Krungthep Turakij zusammengestellten Zahlen geht hervor, dass die thailändischen Behörden in den letzten sieben Jahren mindestens 761 Projekte zur Bekämpfung der PM2,5-Belastung auf den Weg gebracht haben.

Allein im letzten Jahr (Geschäftsjahr 2022) wurden 52,22 Millionen Baht für 144 Projekte ausgegeben.

Darunter waren 16,81 Millionen Baht, die das Ministerium für Landverkehr für die Beschaffung von Dieselrauch-Messgeräten ausgab.

Unterdessen gab die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 14,35 Millionen Baht für einen Vertrag über den Betrieb und die Wartung von PM2,5-Messgeräten in öffentlichen Parks in der Hauptstadt aus.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 193 Projekte im Wert von 30,40 Millionen Baht durchgeführt. Darunter waren 3,98 Millionen Baht, die das Gesundheitsministerium am 19. März 2021 für die Beschaffung von Luftreinigern und PM2,5-Messgeräten ausgab.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 327 Projekte im Wert von 94,55 Millionen Baht durchgeführt. Die BMA gab am 25. September 2020 43,99 Millionen Baht für die Beschaffung von PM2,5-Messgeräten und einen Vertrag für PM2,5-Messgeräte in öffentlichen Parks in der Hauptstadt aus.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden 94 Projekte im Wert von 24,25 Mio. Baht umgesetzt. Das Ministerium für Industriearbeiten gab am 1. August 2019 10,85 Millionen Baht für die Einstellung eines Beraters für ein Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von PM2,5 in Fabriken in Bangkok und Umgebung aus.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde nur ein Projekt verzeichnet, als die Rajamangala University of Technology Lanna 1,99 Millionen Baht für die Beschaffung eines PM2,5-Messgeräts für den Bezirk Doi Saket in Chiang Mai ausgab.

Im Geschäftsjahr 2017 gab es ebenfalls nur ein Projekt, bei dem das Gesundheitsministerium 385.200 Baht für die Beschaffung von PM10- und PM2,5-Messgeräten ausgab.

Im Jahr 2016 wurde ein Projekt durchgeführt. Die Abteilung für Verschmutzungskontrolle gab 34.893 Baht für die Wartung eines PM2,5-Messgeräts im Unterbezirk Na Phralan von Saraburi und eines PM2,5-Datenloggers an einer Station nahe der Ayutthayawittayalai School in Ayutthaya aus.

Die Stadt Chiang Mai verzeichnete am Freitag einen Luftqualitätsindex von 331, so die Schweizer Website IQAir. Die PM2,5-Werte in der Stadt lagen bei 280,7 Mikrogramm pro Kubikmeter und damit mehr als fünfmal so hoch wie der in Thailand geltende Grenzwert von 50 Mikrogramm.