Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 08.04.20

THAILAND: Der japanische Autobauer Mitsubishi will ab Januar kommenden Jahres in seinem Werk in Laem Chabang Plug-in-Fahrzeuge montieren.

Als PHEV-Wagen soll der Outlander verkauft werden. Das Fahrzeug soll 60 Kilometer batterieangetrieben fahren. Mitsubishi hatte Investitionen in Höhe von 3,13 Milliarden Baht angekündigt.