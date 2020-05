Von: Björn Jahner | 17.05.20

BANGKOK: Auch wenn die soziale Enthaltsamkeit und der Stillstand des öffentlichen Lebens den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren und der Natur ihre verdiente Verschnaufpause bescheren, gilt das praktizierte Konzept der neuen Selbstverantwortung der thailändischen Gesellschaft hingegen nicht für ihr Abfallbewusstsein.

Im Gegenteil: Seit dem Inkrafttreten der Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Virusgefahr ist das Plastikmüllaufkommen in Bangkok massiv in die Höhe geschossen – von 1.500 Tonnen auf 6.300 Tonnen pro Tag, warnt der Leiter des Thailand Environment Institute Wijarn Simachaya. Die mit der Coronavirus-Pandemie einhergehende Plastikmüllkrise ist dem Experten folgend vor allem auf die zunehmende Beliebtheit von Speisen zum Mitnehmen und Essenslieferdiensten zurückzuführen. Denn beide Optionen der Nahrungsmittelbeschaffung haben eines gemeinsam: Jede Menge Einweg-Speisebehältnisse aus Plastik oder Styropor, die nach dem Essen auf dem Müll landen. Wijarn appelliert deshalb an die hungrigen Hauptstädter, Speisen zum Mitnehmen – falls möglich – in mitgebrachte, wiederverwertbare Behältnisse einpacken zu lassen und das Personal bereits bei der Bestellaufnahme darauf hinzuweisen.