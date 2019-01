Erneut kostete der in thailändischen Gewässern schwimmende Plastikmüll das Leben eines Meeresbewohners. Foto: The Nation

CHUMPHON: Plastikmüll hat offenbar eine große grüne Schildkröte getötet, die am Samstag am Strand Bang Nam Jeud angetrieben wurde.

"Ich habe ein Stück Plastik im Hals gefunden, daher denke ich, dass die Schildkröte Opfer von Plastikmüll wurde", sagte Amnuaykiat Timnakha, stellvertretender Chef des Tambon Bang Nam Jeud. Er hatte den Kadaver gefunden, etwa 20 Meter von seiner Unterkunft im Bezirk Lang Suan entfernt. Die weibliche Schildkröte war 1,8 Meter lang und wog etwa 50 Kilogramm. Der Kadaver soll am Montag obduziert werden. Berichte über Meerestiere, die Plastikmüll auf See aufnehmen und dadurch sterben, haben sich in letzter Zeit gehäuft. In das Meer gelangtes Plastikmaterial kann Meeresbewohnern als Nahrung erscheinen. Sobald das Tier es verschluckt hat, ist es nicht mehr in der Lage, echte Nahrung zu essen oder zu verdauen. Andere Meeresbewohner ersticken an Plastikmüll.