BANGKOK: Thailand will in den nächsten neun Jahren den Plastikmüll auf seinen Meeren um 50 Prozent reduzieren und den Verbrauch von Plastiktüten pro Person und Tag auf nur zwei Tüten reduzieren.

Chatuporn Burutpat, Generaldirektor der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen, sagte am Samstag, der Tod eines Grindwals im Meer vor Songkhla, der acht Kilogramm Plastiktüten geschluckt hatte, dränge auf die Reduzierung von Plastiktüten. Seine Abteilung werde mit lokalen Gruppen zusammenarbeiten, um das Müllproblem an den Stränden zu lösen. 24 wichtige Strände in 15 Küstenprovinzen sollten frei werden von Müll und Zigarettenstummeln, die das Leben von Meereslebewesen gefährden. Langfristig sollte die Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft die Nutzung von Plastik beenden.

Laut Statistik verwenden die Menschen in Thailand pro Jahr etwa 45 Billionen Plastiktüten oder durchschnittlich acht Beutel pro Tag. 80 Prozent des Mülls in den Meeren stammen vom Land. Nach Angaben der Umweltschutzbehörde über das Müllaufkommen im Jahr 2016 waren von den 10,78 Millionen Tonnen Abfall, die in 23 Küstenprovinzen anfielen, 1,3 Millionen Tonnen Plastikmüll, berichtet „Thai PBS“. 74 Prozent wurden ordnungsgemäß entsorgt, während der Rest in die Meere floss. 18 Prozent des Mülls in den Meeren sind Plastiktüten, gefolgt von Plastikflaschen (17%), Plastikbechern (11%), Polystyrolschaum (9%) und Plastikhalmen (5%).