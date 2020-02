Von: Björn Jahner | 02.02.20

HUA HIN: Der seit dem ersten Januar dieses Jahres praktizierte Plastiktütenbann im thailändischen Einzelhandel dient im Baansillapin Huahin Art Village im Februar als Triebfeder für ein sinnvolles Kunstprojekt:

An acht Terminen wird ein Workshop in Blumenmalerei mit Acrylfarbe angeboten. Gemalt wird jedoch nicht etwa auf Leinwand, sondern auf nützlichen Leinenbeuteln,

​die sich wunderbar dafür eignen, die Einkäufe an der Supermarktkasse stilvoll zu verstauen.

Workshop 1: Strandbeutel-Malerei zum Thema „Sonnenblume“ am Mittwoch, 5. Februar (private Gruppe) & Samstag, 8. Februar.

Workshop 2: Baumwollbeutel-Malerei zum Thema „Cattleya-Orchidee“ am Mittwoch, 12. Februar & Samstag, 15. Februar.

Workshop 3: Kopfkissenbezug-Malerei zum Thema „Pfingstrosen“ am Mittwoch, 19. Februar & Samstag, 22. Februar.

Workshop 4: Strandbeutel-Malerei zum Thema „Sonnenblume“ am Mittwoch, 26. Februar & Samstag, 29. Februar.

Der Teilnahmepreis ist zu erfragen und beinhaltet neben dem Workshop eine Mini-Besichtigungstour durch das Künstlerdorf sowie Kaffee, Tee und Snacks.

Anmeldung, E-Mail, Mehr erfahren Sie über die Webseite: Hua Hin Art & Handicraft.