Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

THAILAND: Der Mekong steht auf der Liste der zehn Flüsse, die 90 Prozent der Kunststoffe in die Ozeane transportieren.

Neun dieser Flüsse befinden sich in Asien, und der Mekong ist Thailands Grenzfluss. Die zehn am stärksten verschmutzten Flüsse der Welt haben eines gemeinsam: Sie befinden sich neben großen menschlichen Siedlungen mit schlechten Abfallbewirtschaftungssystemen. Jedes Jahr produzieren Menschen 300 Millionen Tonnen Kunststoffe, von denen 8,8 Millionen Tonnen in die Ozeane entsorgt werden. Das sind etwa 40 Milliarden Kunststoffflaschen, 100 Milliarden Einweg-Plastiktüten und 522 Millionen Körperpflegemittelflaschen. Davon schweben 270.000 Tonnen Kunststoffe auf der Meeresoberfläche. Dies entspricht 33.750.000 Bowlingkugeln, 135.000 Autos, 130.000 mittelgroßen Booten, 1.225 Güterzügen oder 36.000 erwachsenen Elefanten. Kein Wunder, dass etwa 700 Meerestiere durch Plastikverschmutzung vom Aussterben bedroht sind. „Bis 2050 wird es mehr Kunststoffe als Fische in den Ozeanen geben", warnt „Eco News“.