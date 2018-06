Plastik und Styropor in Nationalparks verboten

THAILAND: Künftig sollten Besucher eines Nationalparks nicht zuvor einen 7-Eleven-Minimarkt ansteuern, denn das Mitbringen von Plastik ist ab sofort in den Schutzgebieten untersagt.

Das hat das National Parks Department am Freitag verkündet. Das Verbot gilt für alle 154 Nationalparks, neben Plastik auch für Behälter aus Styropor. Zudem gilt das Verbot in den Zoos landesweit, so im Dusit in Bangkok, in Chiang Mai und Nakhon Ratchasima.