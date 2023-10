BANGKOK: Experten sind besorgt, dass das häufige Auftreten von Planktonblüten im Golf von Thailand auf ernste Umweltprobleme hinweisen könnte.

Diese Besorgnis wurde auf einem Seminar geäußert, das am 22. September 2023 vom Institut für Innovation und soziales Engagement der Kasetsart-Universität und der Fakultät für Fischerei veranstaltet wurde.

Auf dem Seminar führte der Dozent Prof. Dr. Chettapong Meksamphan die jüngste Planktonblüte am Strand von Bang Saen in Chonburi als Beispiel für die gefährliche Verschlechterung der Meeresumwelt an.

Foto: The Nation

Das Wasser am Bang Saen Strand färbte sich in diesem Jahr mehrmals grün und die Planktonblüte tötete zahlreiche Fische entlang des 3 bis 4 Kilometer langen Strandes, was sich auf den Tourismus auswirkte, da niemand in dem übel riechenden Meer schwimmen konnte.

Chettapong sagte, dass Planktonblüten in der Regel nach starken Regenfällen auftreten, aber auch durch Abwässer verursacht werden können.

Planktonblüten treten im Golf von Thailand häufig auf, weil Abwässer aus Gemeinden und Fabriken sowie landwirtschaftliche Abwässer in der Regel den Chao Phraya Fluss hinunter ins Meer fließen.

Er erklärte, dass die Abwässer und landwirtschaftlichen Abflüsse reichlich Nährstoffe liefern, die zusammen mit dem Sonnenlicht genau die richtigen Bedingungen für eine Planktonblüte schaffen.

Er wies darauf hin, dass solche Blüten viele Fische töten, weil das Plankton zwar tagsüber Sauerstoff produziert, aber nachts den gesamten Sauerstoff im Meerwasser verbraucht und die Fische praktisch erstickt.

Auf demselben Seminar führte Pinsak Suraswadi, Generaldirektor der Abteilung für Verschmutzungskontrolle, die Planktonblüte auf die schlechte Müllentsorgung zurück.

Er betonte, dass eine ineffektive Abfallwirtschaft dazu führe, dass sich organische Stoffe auf der Erdoberfläche ansammeln, die dann während der Regenzeit ins Meer gespült werden und zu Nährstoffen für das Plankton werden. Er führte fort, dass Abfallstoffe aus Gemeinden, Fabriken, Hotels und dem Ackerland, die ins Meer gespült werden, zu Eutrophierung führen, was wiederum eine Planktonblüte zur Folge hat.

Foto: The Nation

Eutrophierung ist der Prozess, durch den ein Gewässer mit Nährstoffen, insbesondere Stickstoff und Phosphor, angereichert wird. Dies kann im Laufe der Zeit auf natürliche Weise geschehen, wird aber auch durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft, Abwasserbehandlung und Düngerabfluss beschleunigt.

Pinsak fügte hinzu, dass täglich etwa 11 Millionen Kubikmeter Abwasser aus Gemeinden ins Meer fließen und 20 Prozent davon unbehandelt sind.

Er betonte, dass die Regierung die Durchsetzung des Baukontrollgesetzes verstärken müsse, um sicherzustellen, dass alle Wohngebiete ihr Abwasser behandeln, bevor sie es in Kanäle oder Flüsse einleiten.

Sumana Kajonwattanakul, Direktorin des Forschungs- und Entwicklungsinstituts für Meeres- und Küstenressourcen, forderte auf dem Seminar, dass die Regierung die Durchsetzung des Gesetzes über Meeres- und Küstenressourcen verschärfen müsse, um eine weitere Verschmutzung des Meeres zu verhindern.

Die Regierungsbehörden sollten auch Netzwerke von Freiwilligen einrichten, um die Qualität des Meerwassers zu überwachen, um eine ernsthafte Verschmutzung zu verhindern, fügte sie hinzu.