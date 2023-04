Foto: National News Bureau Of Thailand

PHUKET: Das Fischereiamt von Phuket hat erklärt, dass das dunkel gefärbte Meerwasser am Patong-Strand das Ergebnis einer Planktonblüte sei und die Behörden keine Auswirkungen auf den Tourismus erwarten.

Die Behörden gehen nicht davon aus, dass das Phänomen Auswirkungen auf den Tourismus hat. Die Ankündigung erfolgte, nachdem in den sozialen Medien Fotos von trübem, schwarzem Wasser aufgetaucht waren, das aus dem Strand floss. Das Meerwasser von der Mündung des Pak-Bang-Kanals bis zu einem Strandabschnitt in der Gegend von Patong färbte sich schwarz, was Touristen dazu veranlasste, sich nicht ins Meer zu wagen.

Sitthipol Muangsong, der Leiter des Fischereiamtes von Phuket, führte Pressevertreter zu einer Inspektion des Patong-Strandes. Bei der Inspektion stellte er fest, dass es sich um eine Planktonblüte handelte, ein natürliches Ereignis, das jedes Jahr vorkommt. Das Phänomen führt dazu, dass sich das Meerwasser braun, rot, grün oder trübschwarz verfärbt.

Khun Sitthipol erklärte, dass die Farbe mit einer hohen Konzentration von Plankton im Wasser zusammenhängt. Er fügte hinzu, dass die Blüte in der Regel im Sommer aufgrund von Gezeiten- oder Windveränderungen auftritt und nur für kurze Zeit anhält. Das Fischereibüro von Phuket werde das Phuket Marine Biological Center bitten, Proben des Meerwassers am Strand zu entnehmen und zu untersuchen.

Die Proben werden analysiert, um die Wasserqualität zu bestimmen, damit Einheimische und Touristen beruhigt sein können.