Von: Björn Jahner | 07.07.19

BANGKOK: Das Verkehrsministerium hat dem Plan von Airports of Thailand Plc (AoT) zum Bau eines zweiten Passagierterminals für 42-Milliarden Baht auf dem Suvarnabhumi International Airport vorerst gestoppt mit der Begründung, das Vorhaben berücksichtige nicht alle damit zusammenhängenden Infrastrukturprojekte Der ständige Sekretär für Verkehr, Chaiwat Thongkamkoon, sagte in der „Bangkok Post“, dass das Minis­terium dem National Economic and Social Development Board (NESDB) zugestimmt habe, dass der bisherige Plan von AoT nicht umfassend genug sei.

So wurden in dem Entwurf andere, parallel verlaufende Infrastrukturprojekte wie die Erweiterung des U-Tapao Airport in Rayong und die Highspeedbahn, die zwischen den Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao verkehren soll, nicht berücksichtigt. Zudem konnte AoT dem NESDB viele Fragen nicht beantworten. Sollte das Gremium den Plan in seiner bisherigen Form ablehnen, würde sich AoT gezwungen sehen, bei den Planungen noch einmal von ganz vorne anzufangen.