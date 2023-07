Plan für nachhaltigen Tourismus in Krabi

Von: Björn Jahner | 08.07.23

Der Bezirk Khlong Thom in Krabi soll zu einem nachhaltigen Urlaubsziel entwickelt werden. Foto: The Nation

KRABI: Eine staatliche Agentur zur Förderung des Tourismus setzt sich dafür ein, dass der Bezirk Khlong Thom in Krabi zu einem nachhaltigen Tourismusgebiet erklärt wird.

Der Generaldirektor der Behörde für die Ausweisung von Gebieten für nachhaltigen Tourismus (Dasta), Group Captain Athikun Kongmee, erklärte, dass das ausgewiesene Gebiet den Smaragdpool (Sa Morakot) und die heiße Salzquelle im Rahmen des Programms „Khlong Thom Wellness City“ umfassen würde.

Khlong Thom, insbesondere der Unterbezirk Huai Nam Khao, ist bekannt für seine natürliche Schönheit, Geschichte und Kultur.

Hier befindet sich die einzige heiße Salzquelle Thailands. Die Quelle ist nur eine von zwei ihrer Art auf der Welt – die andere heiße Salzquelle befindet sich in Europa in der Tschechischen Republik.

Laur Khun Athikun bereitet sich die Verwaltung darauf vor, die Ergebnisse ihrer Studie zur Ausweisung von Khlong Thom als nachhaltiges Tourismusgebiet dem Vorstand der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) vorzulegen. Die Studie wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Athikun Kongmee, Generaldirektor der Verwaltung für nachhaltige Tourismusgebiete (Dasta). Foto: The Nation

Anschließend wird ein strategischer Entwicklungsplan für Khlong Thom erarbeitet, der mit dem Entwicklungsplan für die südlichen Provinzen an der Andamanenküste übereinstimmt. Dazu gehören Phuket, Phang-nga, Krabi, Trang und Satun. Zusammen mit dem „Bio-Circular-Green“-Modell, das darauf abzielt, einen Mehrwert für die vorhandenen Ressourcen zu schaffen und Investitionen anzuziehen, wird der Plan auf einer Kabinettssitzung vorgestellt werden, so Dasta.

Dasta wird für die Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Stellen verantwortlich sein, um das Gebiet Khlong Thom für einen nachhaltigen Tourismus zu entwickeln, wie Khun Athikun erklärte. Sie werden mit der Gemeinde zusammenarbeiten, wodurch sichergestellt werden soll, dass die Einheimischen von dem Programm profitieren. Dies würde die Gemeinschaft stärken, die Umwelt erhalten und eine langfristige Entwicklung fördern, fügte er hinzu.

Auch für die mögliche Vermarktung des Mineralwassers aus der heißen Salzquelle wurde grünes Licht gegeben, und der Privatsektor ist bereits aktiv geworden. Allerdings stehen Investitionen der Regierung in diesem Bereich noch aus.

Dasta wird die zentrale Behörde sein, die mit anderen Behörden wie dem Department of Groundwater Resources und dem Department of Public Works and Town & Country Planning zusammenarbeitet, um die Landnutzung und Infrastrukturplanung zu verwalten. Das Board of Investment erwägt ebenfalls die Gewährung von Vergünstigungen, um Investoren anzuziehen.

Sobald Khlong Thom als nachhaltiges Tourismusgebiet ausgewiesen ist, wird Dasta die Einheimischen über das globale Kriterium des nachhaltigen Tourismus und die gemeindegeführte Tourismusentwicklung aufklären. Außerdem wird das Gebiet für die „Green Destinations Top 100“ nominiert werden.