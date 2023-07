Von: Björn Jahner | 05.07.23

Plai Sak Surin wird für den Rest seines Lebens in Thailand überwacht und behandelt werden müssen. Foto: The Nation

LAMPANG: Der aus Sri Lanka nach Thailand zurückgeholte Elefant Plai Sak Surin wird für den Rest seines Lebens in Thailand überwacht und behandelt werden müssen, erklärte die Beraterin des Umweltministeriums Kanchana Silpa-archa am Dienstag (4. Juli 2023) der Presse.

Sie antwortete damit auf die Frage, ob der 29-jährige männliche Elefant nach seiner Genesung nach Sri Lanka zurückgebracht werden soll.

„Um sicherzustellen, dass Plai Sak Surin den Rest seines Lebens bei guter Gesundheit verbringt, werden wir ihn in Thailand weiter pflegen müssen“, betonte sie.

Sie dankte auch den zuständigen Behörden, die den Elefanten am Sonntag nach Hause gebracht haben.

Khun Kanchana erklärte, dass es nicht einfach sei, die beiden anderen Elefanten – Plai Pratu Pha und Plai Si Narong –, die Thailand ebenfalls Sri Lanka geschenkt hatte, zurückzuholen, da sie jetzt im Besitz von Tempeln in Sri Lanka seien.

Links: Plai Sak Surin wird in Lampang betreut. Rechts: Kanchana Silpa-archa, Beraterin des thailändischen Umweltministeriums. Foto: The Nation

Sie sagte, dass der Schritt Thailands, Plai Sak Surin zurückzunehmen, in Sri Lanka Befürchtungen ausgelöst hat, dass auch Elefanten, die dem Land von anderen Ländern geschenkt wurden, zurückgenommen werden könnten.

Indien und Myanmar haben Sri Lanka Elefanten als Geste des guten Willens geschenkt, fügte sie hinzu.

„Positiv ist jedoch, dass die sri-lankischen Behörden nun mehr auf das Wohlergehen der Elefanten achten werden“, sagte sie.

Khun Kanchana wies darauf hin, dass sie Plai Si Narong in Sri Lanka besucht habe, und sein Zustand nicht besorgniserregend sei. Allerdings mache sie sich Sorgen um Plai Pratu Pha, da er etwa 48 Jahre alt sei.

„Ich durfte Plai Pratu Pha nicht sehen, weil er brünstig war“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie erneut nach Sri Lanka reisen werde, um den Elefanten zu besuchen.

Plai Pratu Pha war der erste Elefant, den Thailand 1980 als Geste des guten Willens Sri Lanka geschenkt hatte. Plai Si Narong und Plai Sak Surin wurden Sri Lanka 2001 geschenkt.

Die sri-lankische Regierung gab diese Elefanten dann an Tempel, damit sie bei religiösen Zeremonien als Träger von Buddha-Reliquien dienen.

Thailand wurde kürzlich gebeten, Plai Sak Surin zurückzunehmen, nachdem er schwer erkrankt war. Er befindet sich jetzt in Lampang in Quarantäne, und Tierärzte kümmern sich um dringende Probleme wie seine Unfähigkeit, das linke Vorderbein zu beugen, einen Abszess an der Hüfte, einen grauen Star am rechten Auge und Anomalien an seinen Nägeln und Füßen.

Außerdem werden seine Blutproben untersucht, um festzustellen, ob er sich mit ansteckenden Krankheiten angesteckt hat.