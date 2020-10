Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.20

PATTAYA: Eine Machbarkeitsstudie über ein Monorailnetz für das Touristenzentrum ist fast abgeschlossen und wird dem Stadtrat und dem Kabinett in Kürze zur Prüfung vorgelegt.

Laut dem Koordinator der Studie, Siraphop Suwannakase, werden die Entwürfe für das Netz und die Strecken derzeit geprüft. Der stellvertretende Bürgermeister Kiattisak Sriwongchai sicherte der Öffentlichkeit zu, die Stadt wolle die Landenteignung auf ein Minimum beschränken.

Die meisten Interessenvertreter des Projekts haben bereits dem Bau einer 8,3 km langen Strecke, der so genannten Grünen Linie mit 13 Stationen, zugestimmt. Sie wird den Bahnhof mit der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke mit der Stadt verbinden. Die Fahrpreise für die Monorail werden voraussichtlich ab 16 Baht für den ersten Kilometer beginnen und 45 Baht auf der gesamten Strecke nicht überschreiten, sagte Siraphop.

Die Monorail soll in drei Bauphasen verwirklicht werden: Die erste in den Jahren bis 2026 wird die Routen festlegen, und der Bau der Grünen und der Violetten Linie wird beginnen. Die zweite Phase, von 2027 bis 2031, wird die Fertigstellung der violetten Linie beinhalten, die von Nongprue bis zur Pattaya 8 Schule führen wird. In der dritten Phase, von 2032 bis 2036, wird die Rote Linie gebaut, die entlang der Second Road in Jomtien, der Second Road in Pattaya und dem Dolphin Circle verlaufen wird. Die elektrische Einschienenbahn wird auf erhöhten Stahlbetonträgern errichtet.

Das 20,8-Milliarden-Bahnprojekt wird auch den Bau eines Park & Ride-Parkhauses auf einer Fläche von über 40 Rai umfassen. In der Nähe werden auch ein Einkaufszentrum, ein Hotel, Eigentumswohnungen und ein Sky Park entstehen. Mit dem eigentlichen Bau könnte bereits 2023 begonnen werden, wenn die Genehmigung des Kabinetts vorliegt.