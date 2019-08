SCHKEUDITZ (dpa) - Erstmals seit etwa 60 Jahren könnte wieder ein Flugzeug in Sachsen gebaut werden. Bis zu 250 Arbeitsplätze sollen durch die Produktion des Flugzeugs mit dem Namen D328NEU, eine Weiterentwicklung der Dornier 328, am Flughafen Leipzig/Halle entstehen, sagte Nico Neumann, Produktionschef der Firma 328 Support Services, am Mittwoch am Rande der Nationalen Luftfahrtkonferenz.

Die Propeller sollen leiser rotieren als beim Vorgängermodell, auch der CO2-Ausstoß soll geringer sein. Perspektivisch könne das Kleinflugzeug auch elektrifiziert werden, kündigte Thomas Jarzombek (CDU), Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung, an. Entwickelt werden soll der neue Flugzeugtyp in Oberpfaffenhofen bei München, auch dort sollen 120 neue Stellen entstehen.

328 Support Services ist eine Tochter des US-amerikanischen Unternehmens Sierra Nevada Corporation (SNC). Die D328NEU soll Platz für bis zu 39 Passagiere bieten. Das Flugzeug soll Ziele in einer Entfernung von bis zu 350 Seemeilen (etwa 650 Kilometer) anfliegen können. Neben Passagier- und Frachttransporten könnte es im Rahmen von Rettungs- und Suchdiensten eingesetzt werden.

«Es ist ein großer Erfolg, dass das Flugzeug komplett in Deutschland gebaut wird», sagte Jarzombek. Etwa 80 Millionen Euro will die SNC-Tochter DRA GmbH in den Bau einer Endmontagelinie für die D328NEU am Flughafen Leipzig/Halle investieren. Der Freistaat fördert das Vorhaben mit bis zu 6,5 Millionen Euro, wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte. Der Projektstart ist für kommendes Jahr geplant, Ende 2023 soll der erste Flieger in den Dienst gehen. Wie viele Maschinen gebaut werden sollen, dazu machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

Die Vorgängermaschine der D328NEU, das Propellerflugzeug Dornier 328 Turboprop, wurde in den 1980er Jahren in Oberpfaffenhofen entwickelt. 1991 flog die Maschine mit Platz für 30 Passagiere dann erstmals. Allerdings hatte die Dornier 328 nicht den erwarteten Erfolg. Die Produktion des Flugzeugs wurde Anfang der 2000er Jahre eingestellt.