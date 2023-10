Von: Björn Jahner | 12.10.23

PATTAYA: Am Donnerstag ist Pizza-Tag und am Freitag neu Fisch-Tag im Restaurant Ready2Eat in Naklua:

Der deutsche Tag und Würstchen-Tag findet ab sofort immer am Mittwoch statt (zuvor am Freitag!).

Ready 2 Eat befindet nahe dem Banglamung Hospital in Naklua (Standort). Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr. Tel.: 094-761.4828. Mehr erfahren Sie unter Ready 2 Eat auf Facebook.