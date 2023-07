Pita Limjaroenrat ist heute in Jomtien

Von: Björn Jahner | 22.07.23

PATTAYA: Heute (22. Juli 2023) ist von 14.00 bis 15.00 Uhr Pita Limjaroenrat, Vorsitzender der Move Forward Party und suspendierter Premierministerkandidat, zu Gast in Jomtien und wird seine Anhänger in Pattaya begrüßen, gibt das MFP-Lokalbüro in Pattaya auf Facebook bekannt.

Die Veranstaltung findet gegenüber vom THE NOW Hotel (Karte) statt, nahe The Pizza Company and Jomtien Beach Road Soi 11.

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen und große Menschenmassen einstellen und sollten den Bereich umfahren.