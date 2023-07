Von: Björn Jahner | 18.07.23

BANGKOK: Die künftige Acht-Parteien-Koalition hat sich darauf geeinigt, den Vorsitzenden der Move Forward Party (MFP), Pita Limjaroenrat, im zweiten Wahlgang, der am Mittwoch (19. Juli 2023) stattfinden soll, als Premierminister zu nominieren, obwohl die Zweifel an seiner erneuten Nominierung wachsen.

Nach einem Treffen von Vertretern der acht Parteien, bei dem das weitere Vorgehen besprochen wurde, nachdem er am vergangenen Donnerstag (13. Juli 2023) nicht genügend Unterstützung im Parlament erhalten hatte, sagte Khun Pita, dass der Block zugestimmt habe, ihn noch einmal zu nominieren.

Er betonte auch, dass seine erneute Nominierung nicht gegen eine parlamentarische Regelung verstoße, da mehrere Senatoren argumentiert hatten, dass dies ein Verstoß gegen Artikel 41 der Geschäftsordnung des Parlaments sei. Die Frage wird heute auf einer vom Sprecher des Parlaments, Wan Muhamad Noor Matha, einberufenen Sitzung der Senatoren und Fraktionsvorsitzenden erörtert.

Khun Pita sagte, dass er mehr Stimmen von Senatoren erwarte, die bei der ersten Abstimmungsrunde abwesend gewesen seien. Er wies auch Berichte zurück, wonach die MFP an andere Parteien herangetreten sei, um ihrer Koalition beizutreten.

Der MFP-Vorsitzende räumte ein, dass seine Haltung zum Paragrafen 112 des Strafgesetzbuches, auch bekannt als Gesetz gegen die Majestätsbeleidigung, seine Bewerbung um das Amt des Premierministers erschwert, da viele Senatoren und einige Abgeordnete dies als Vorwand nutzen, um seine Nominierung nicht zu unterstützen.

Er sagte jedoch, dass er nicht die Absicht habe, von seinen Wahlversprechen abzurücken, nur um sich das Amt des Ministerpräsidenten zu sichern.

Khun Pita erklärte auch, dass er bereit sei, von seinem Amt zurückzutreten, wenn er im zweiten Wahlgang nicht die erforderliche Unterstützung des Parlaments erhalte.

Auf die Frage nach dem Plan der MFP, Abschnitt 272 der Charta zu ändern, um den Senatoren die Befugnis zu nehmen, den Premierminister mitzuwählen, sagte er, dies sei eine Initiative der MFP und nicht der Koalition.

Der Generalsekretär der Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, sagte, dass die sieben Koalitionsparteien sich darauf geeinigt hätten, der MFP eine weitere Chance zu geben, und dass der Block zum jetzigen Zeitpunkt keinen Notfallplan für den Fall habe, dass Khun Pita immer noch scheitert.

In der Zwischenzeit sagte der Fraktionsvorsitzende im Senat, Somchai Sawangkarn, dass er das Parlament über Artikel 41 informieren werde, der es verbietet, einen Antrag, der vom Parlament abgelehnt wurde, in der gleichen Sitzung erneut einzubringen.

„Wenn ein anderer Kandidat nominiert wird, gilt dies als neuer Antrag“, fügte er hinzu.

Senator Seree Suwanpanont schloss sich der Meinung von Khun Somchai an und sagte, dass eine erneute Nominierung von Khun Pita für das Amt des Premierministers zu einer ausführlichen Debatte über diese Klausel führen würde.

Khun Seree forderte die anderen politischen Parteien, die ihre Kandidaten für das Amt des Premierministers bei der Wahlkommission eingereicht haben, auf, ihre Kandidaten zu nominieren und zu prüfen.

Senator Kittisak Rattanawaraha sagte am Montag (17. Juli 2023), dass die acht Koalitionsparteien eine Entscheidung zu treffen hätten, da die MFP deutlich gemacht habe, dass sie bei der Reform des Gesetzes über die Majestätsbeleidigung nicht nachgeben werde.

Er bezeichnete die Politik der MFP als spaltend und sagte, unter den gegenwärtigen politischen Umständen sollte es Pheu Thai erlaubt sein, eine Koalitionsregierung ohne die MFP zu bilden.

Er sagte, dass die Kampagne der MFP-Anhänger in den sozialen Medien, die Senatoren unter Druck zu setzen, damit sie für Khun Pita stimmen, diese nicht umstimmen werde, zumal viele Anhänger zu Online-Mobbing und Belästigung gegriffen hätten.

In diesem Zusammenhang reichte der politische Beobachter Ruangkrai Leekitwatthana am Montag eine Petition bei Khun Wan ein, in der er ihn aufforderte, zu prüfen, ob Khun Pita für das Amt des Premierministers qualifiziert sei. Khun Ruangkrai verwies auf die Entscheidung der Wahlkommission, ein Urteil des Verfassungsgerichts über den Abgeordnetenstatus des MFP-Vorsitzenden einzuholen. Die Kommission stellte fest, dass Khun Pita zum Zeitpunkt der Registrierung seiner Kandidatur Aktien des Medienunternehmens iTV besaß, was einen Verstoß gegen die Abschnitte 101(6) und 98(3) der Verfassung darstellt.

Nach Ansicht von Khun Ruangkrai würde der angebliche Verstoß dazu führen, dass Khun Pita nicht als Kandidat für das Amt des Premierministers in Frage kommt.

Vor dem Acht-Parteien-Treffen sagte die stellvertretende MFP-Vorsitzende Sirikanya Tansakun, dass die Partei immer noch auf eine Änderung von Abschnitt 272 der Verfassung hoffe, falls Khun Pita im morgigen zweiten Wahlgang nicht genügend Unterstützung erhalte.

Sie betonte, dass es nur zwei bis drei Wochen dauern würde, bis das Ergebnis des MFP-Plans zur Änderung des Paragraphen 272 feststehe. Sollten diese beiden Bemühungen scheitern, würde die Partei zur Seite treten und Pheu Thai die Führung bei der Bildung einer Koalition überlassen, sagte sie und fügte hinzu, dass die Partei ihr Wort in der Frage des Gesetzes gegen die Majestätsbeleidigung nicht zurücknehmen werde.