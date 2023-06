Von: Björn Jahner | 14.06.23

BANGKOK: Die Bangkok Aviation Fuel Services Plc (BAFS) plant den Bau einer neuen Ölpipeline zwischen Saraburi und Ang Thong, die eine Länge von 52 Kilometern haben wird. Das Ziel dieses Projekts mit geschätzten Kosten von 1,2 Milliarden Baht ist es, den Handel in der nördlichen Region zu fördern. Durch die Pipeline wird der Öltransport vom Osten in den Norden erleichtert. Die BAFS befindet sich derzeit in Verhandlungen mit der Thai Petroleum Pipeline Co. bezüglich des Projekts.

Thai Petroleum Pipeline, bei dem die PTT Oil and Retail Business Plc der größte Anteilseigner ist, betreibt ein Netzwerk von Ölpipelines, das die Raffinerien in der östlichen Region miteinander verbindet. Das Öllager der BAFS im Laksi-Gebiet im Norden Bangkoks nutzt dieses Netzwerk, um Flugzeuge am Flughafen Don Mueang zu versorgen. Die Tochtergesellschaft der BAFS, Fuel Pipeline Transportation, betreibt eine Ölpipeline, die die Ölraffinerie der Bangchak Corporation Plc im Bezirk Bang Pa-in der Provinz Ayutthaya mit der nördlichen Provinz Lampang verbindet.

Die Pipeline Ayutthaya–Lampang wurde 2019 in Betrieb genommen und wird voraussichtlich 2021 ihre volle Kapazität von 2,45 Milliarden Litern Öltransport pro Jahr erreichen. Allerdings wurden laut Fuel Pipeline Transportation im Jahr 2022 nur 20 Prozent der Gesamtkapazität genutzt, was etwa 410 Millionen Liter entspricht.

Der Transport von Öl in die nördlichen Provinzen steht im Einklang mit der Regierungskampagne zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Lastwagen. Auf der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow im Jahr 2021 versprach Premierminister Prayut Chan-o-cha, dass Thailand seine Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels verstärken und bis 2050 kohlenstoffneutral werden sowie bis 2065 das Netto-Null-Ziel erreichen werde. Die BAFS gibt an, dass die Pipeline Ayutthaya–Lampang zu einer jährlichen Reduzierung von bis zu 153.000 Tonnen Kohlendioxid beiträgt.

BAFS-Präsident Nathasit Diskul geht davon aus, dass das neue Ölpipeline-Projekt innerhalb der nächsten zwei Monate abgeschlossen wird. Die Bauplanung ist bereits abgeschlossen, und das Unternehmen hat die Genehmigung für den Bau von unterirdischen Pipelines und solchen in der Nähe von Autobahnen erhalten. Die BAFS wartet nun auf die Freigabe des Umweltverträglichkeitsprüfungsberichts, um mit dem Projekt fortzufahren.

Laut Nathasit plant BAFS, ihr Absatzziel für Kerosin in diesem Jahr zu erhöhen, da die Anzahl der Flüge aus China zunimmt. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wird erwartet, dass die Zahl der wöchentlichen Flüge nach China von 100 bis 125 auf 400 bis 500 Flüge zwischen Juli und Ende des Jahres steigen wird.

Khun Nathasit schätzt, dass der Kerosinabsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 1,9 Milliarden Liter erreichen wird. Für die zweite Jahreshälfte wird ein Anstieg des Absatzes aufgrund des Tourismus prognostiziert. Im vergangenen Jahr belief sich der Absatz von Flugturbinenkraftstoff der BAFS auf 2,9 Milliarden Liter.