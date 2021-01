Von: Björn Jahner | 31.01.21

CHIANG MAI: Auch wenn die zweite Corona-Welle das öffentliche Leben in Chiang Mai sowie auch in vielen anderen Regionen Thailands zum Stillstand bringt, lässt sich die Natur nicht davon abhalten, sich in kühlen Wintermonaten in üppiger Blütenpracht zu präsentieren.

Ein farbenprächtiges Ereignis in ansonsten düsteren Corona-Zeiten kann man derzeit in Khun Chang Khian auf dem Doi Pui erleben, wo wilde Himalaya-Kirschbäume den Berg in ein pinkfarbenes Blütenmeer verwandeln. Da die Blütezeit der auch Thai-Sakura genannten Bäume nur in der kühlen Jahreszeit erfolgt, zog das Ereignis in den vergangenen Wochen wieder viele Ausflügler an, die sich an dem seltenen Naturschauspiel erfreuten. Darunter auch einige, die ihre Zelte auf dem Campingplatz auf dem Doi Pui aufschlugen, der mitten in die pinke Blütenpracht eingebettet ist.



Die Himalaya-Kirschbäume befinden sich auf dem Gelände der Khun Changkhian Highland Agricultural Research and Training Station. Selbstfahrer werden gebeten, vorsichtig zu fahren, da auf den schmalen und steilen Anfahrtswegen an manchen Tagen dichter Nebel herrscht. Für Besucher, die nicht mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, steht ein Shuttle-Service zur Verfügung.