Von: Björn Jahner | 10.11.23

BANGKOK: Die MRT Pink Line Monorail, die von Khae Rai nach Minburi führt, wird noch in diesem Monat kostenlose Probefahrten anbieten, bevor der kommerzielle Betrieb im Dezember startet, gab die Regierung bekannt.

Nach Angaben des stellvertretenden Verkehrsministers Surapong Piyachote ist der Probebetrieb auf der neuen Linie zu 99,99 Prozent abgeschlossen. Ein detaillierter Fortschrittsbericht soll noch in diesem Monat dem Kabinett vorgelegt werden.

Mit einer Länge von 34,5 Kilometern verbindet die zweite Einschienenbahn Bangkoks die nördlichen und östlichen Vororte der Hauptstadt, erstreckt sich von Nonthaburi nach Minburi und umfasst insgesamt 30 Stationen. Dabei ist die Pink Line an der Nonthaburi Civic Station mit der Purple Line, an der Station Lak Si mit der Red Line und an der Station Wat Phra Sri Maha That mit der Green Line verbunden.

Die Fahrpreise für die Pink Line werden voraussichtlich im Dezember zwischen 15 und 45 Baht liegen. Das Eisenbahnministerium prognostiziert während des kostenlosen Zeitraums eine tägliche Nutzung von 70.000 bis 80.000 Fahrgästen, während nach dem Übergang zum kommerziellen Betrieb mit 50.000 bis 60.000 Fahrgästen gerechnet wird.

Surapong bekräftigte, dass die Regierung weiterhin daran arbeite, innerhalb von zwei Jahren einen Einheitstarif von 20 Baht für alle Bangkoker Bahnlinien einzuführen und diesbezüglich Verhandlungen mit privaten Betreibern führe.