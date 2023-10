Von: Björn Jahner | 20.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Mass Rapid Transit Authority (MRT) wurde angewiesen, den Bau der Pink Line von Nonthaburi nach Minburi zu beschleunigen, damit im Dezember kostenlose öffentliche Testfahrten stattfinden können, sagte der stellvertretende Verkehrsminister Surapong Piyachote am Donnerstag (19. Oktober 2023).

Surapong sagte, dass er die MRT angewiesen habe, den Bau der 34,5 Kilometer langen Pink Line zu beschleunigen, um sie vor dem geplanten Fertigstellungstermin im Juni nächsten Jahres in Betrieb zu nehmen.

Er geht davon aus, dass die kostenlosen Testfahrten im Dezember für einen Monat beginnen können und der Fahrpreis ab Januar oder Februar erhoben werden kann.

Die Pink Line beginnt am Regierungskomplex in Nonthaburi und führt bis zur Kreuzung Rom Klao an der Soi Ramkhamhaeng 192 und wird 30 Stationen umfassen.

Die Pink Line wird mit vier anderen elektrischen Bahnen verbunden sein:

Mit der Grünen Linie am Bahnhof Phra Si Mahathat

Mit der Roten Linie an der Station Lak Si

Mit der Violetten Linie am Nonthaburi Government Complex

Mit der orangen Linie an der Station Minburi

Die MRT schätzt die Fahrpreise für die Pink Line auf 14 bis 42 Baht oder 15 bis 46 Baht, je nach Inflationsentwicklung.