Foto: The Nation

KANCHANABURI: Mehr als 70 Einheimische im Sai-Yok-Nationalpark in Kanchanaburi wurden am Mittwoch gerettet, nachdem sie fünf Tage lang in drei Wäldern der Region festsaßen, die von Sturzfluten eingeschlossen wurden.

Die Einheimischen wagten sich zum Sammeln von „het khone“ – Termitenpilze – in die Wälder, wurden dann jedoch von Sturzfluten überrascht.

Nationalparkleiter Supol Khamsano erklärte, dass die Einheimischen aus mehreren Gemeinden in drei Gebieten Pilze sammeln wollten – etwa 30 Personen im Dongsak-Wald, 20 Personen im Huai-Luek-Wald und weitere 20 Personen im Khok-Wua-Wald.

Er sagte, dass es einigen Einheimischen gelungen sei, die starken Fluten zu überwinden und die Wälder zu verlassen, während andere, die auf Motorrädern unterwegs waren, warten mussten, bis die Fluten zurückgingen.

Das Rettungsteam setzte zur Rettung der in den Wassermassen eingeschlossenen Pilzsammler Lastwagen mit Allradantrieb ein. Alle Menschen und ihre Motorräder konnten sicher aus dem Hochwassergebiet geborgen werden.