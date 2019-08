Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.19

PHUKET: Am Patong-Strand ist ein Pilotprojekt für die öffentliche Gesundheitsfürsorge gestartet worden. Staatliche Behörden und die Bevölkerung arbeiten zusammen, um bei Unfällen auf See Hilfe zu leisten und so das Vertrauen von Touristen zu stärken. Bei „Patong Safety Beach" präsentierte der Generalinspekteur des Gesundheitsministeriums, Pitakpol Boonyamalik, dem Rettungsschwimmer-Team von Patong am Samstag im Kudo Beach Club automatisierte externe Defibrillatoren (AED). Der Workshop beinhaltete weiter ein Erste-Hilfe-Training, wie Herz-Lungen-Wiederbelebung und den Einsatz von AED-Geräten.

Pitakpol sagte, das Ministerium habe fünf unter Touristen beliebte Küstenprovinzen - Phuket, Chonburi, Krabi, Phang-nga und Surat Thani - für die Entwicklung eines öffentlichen Gesundheitssystems und des Rettungsdienstes ausgewählt. Phuket entschied sich für den Strand von Patong, an dem es häufig zu Unfällen mit Booten, scharfen Gegenständen, Ertrinken von Urlaubern sowie zu Bissen der Besucher durch angeschwemmte Meereslebewesen gekommen war.

Neben einem professionellen Strand-Rettungsschwimmer-Team, das für Erste-Hilfe-Schulungen zur Verfügung stand, bildete das Ministerium auch Rettungskräfte sowie Ärzte und Krankenschwestern des Patong-Krankenhauses für lebensrettende Einsätze aus. Vorgestellt wurde ein „intelligenter Krankenwagen", über den ein Arzt des Krankenhauses Rettungskräfte über den Bildschirm anweisen konnte, Patienten zu versorgen.