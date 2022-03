CHAIYAPHUM: Am Dienstag stürzte in den Nachmittagsstunden in Chaiyaphum in der Nordostregion von Thailand ein F-16-Kampfjet der Königlich Thailändischen Luftwaffe (RTAF) ab. Der Pilot konnte sich rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten .

Nach Angaben des RTAF-Sprechers Prapas Sonjaidee ereignete sich der Unfall um 13.40 Uhr im Bezirk Chaturas in der Provinz Chaiyaphum.

Khun Prapas folgend gehörte der Kampfjet des Typs FA-16-A mit der Nummer 10331 zur 103. Flotte des Luftgeschwaders 1 und war das erste Fluggerät der Flying Unit 2.

Der RTAF-Sprecher erläuterte gegenüber der Presse, dass das Kampfflugzeug während des Trainings eine Fehlfunktion entwickelte. Dem Piloten gelang der rechtzeitige Ausstieg mit dem Schleudersitz und landete sicher mit einem Fallschirm.

Khun Prapas fügte hinzu, dass ein Rettungsteam der Luftwaffe zur Unfallstelle eilte und den Piloten rettete. Ein Untersuchungsausschuss soll nun die genaue Absturzursache in Erfahrung bringen.

Khun Prapas bedankte sich bei der Bevölkerung und bei allen freiwilligen Helfern, die dem Piloten zur Hilfe kamen. Er forderte die Öffentlichkeit jedoch auf, sich von der Absturzstelle fernzuhalten.