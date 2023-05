BANGKOK: Nach der Ankündigung des Starts des „Pikachu Jet NH“ im letzten Monat haben Pokémon-Fans gespannt auf die Flugpläne gewartet, um die Chance zu haben, mit dem sechsten Pokémon-Flugzeug in Asien mitzufliegen.

Und zum Glück für diese Passagiere hat das Warten endlich ein Ende, nachdem All Nippon Airways (ANA) die Details des Erstfluges bekannt gegeben hat.



Der „Pikachu Jet NH“, eine speziell lackierte, fast sechs Jahre alte Boeing 787-9 Dreamliner mit der Kennung JA894A, wird in diesem Sommer den internationalen Flugbetrieb aufnehmen, und zwar am 4. Juni 2023 mit dem Nonstop-Flug zwischen dem internationalen Flughafen Tokio-Haneda in Japan und dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok.



Der Hinflug NH 847 startet um 10.50 Uhr Ortszeit von Tokio-Haneda und erreicht Bangkok um 15.30 Uhr Ortszeit.



Der Rückflug erfolgt mit dem Flug NH 850, der in der Nacht um 21.35 Uhr in Bangkok startet und am nächs­ten Tag um ca. 05.50 Uhr in Tokio-Haneda ankommt.



Die Kabinenbesatzung wird mit Schürzen in limitierter Auflage ausgestattet sein und auch auf den Pappbechern, Servietten und Kopfstützenbezügen werden Pikachu-Designs zu finden sein. Mit Souvenirs und origineller Boarding-Musik-Begrüßung will ANA die Pokémon-Welt zum Leben erwecken.