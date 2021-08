Pick-up rammt Motorräder: 3 Tote, 4 Verletzte

PATHUM THANI: Drei Menschen starben und vier weitere erlitten teils schwere Verletzungen, als ein Kleinlaster am frühen Mittwochmorgen im Bezirk Thanyaburi mit zwei Motorrädern und einem Beiwagen zusammenstieß.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6 Uhr morgens an der Einmündung der Soi 45 auf der Straße zwischen Rangsit und Nakhon Nayok im Tambon Prachathipat. Der 33 Jahre alte Isuzu-Fahrer gab bei der Polizei zu Protokoll, er habe einen Lastwagenanhänger an der Zufahrt zu einer Seitenstraße umfahren müssen. Er sei nach links ausgewichen, sein Pick-up habe die zwei Motorräder und den Beiwagen erfasst.

An der Unfallstelle getötet wurden eine 39-jährige Frau aus Phetchabun sowie zwei 50 bzw. 69 Jahre alte Männer aus Roi Et und Nonthaburi. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus Thammasat Chalerm Phra Kiat eingeliefert.